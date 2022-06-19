Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti
ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, yanlışlıkla benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca, hatadan faydalanmak isteyen sürücüler istasyona akın etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.
ÇALIŞANIN HATASI İSTASYONA PAHALIYA PATLADI
TGRT Haber'de yer alan habere göre, Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti. Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.
PARAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı, şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.
"UCUZA BENZİN ALAN KİŞİLER DESTEK OLMALI"
Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
- Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı!
- Birini sürdü, diğerini sırtladı
- Emniyete ait depodaki yangının başlama anları
- DEVA Partili isme AKP'den destek
- Sokakta tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- Atatürk'e ve Türk bayrağına saldırmışlardı
- Kripto para piyasaları toz duman!
- AKP'nin Vakıfbank'taki vurgunu
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...