Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (19 Haziran 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte 19 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasada yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti. Fiyatın düşüşünde küresel petrol talebinin azalacağına yönelik endişeler ve merkePetrol fiyatlarındaki düşüşün ardından "Türkiye'de benzin ve motorine indirim gelecek mi" sorusu gündemde yerini aldı.
ABD'de geçen hafta rekor kıran benzin fiyatları, cuma talep düşüşünün etkisiyle yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşandı. Buna benzer bir durumun Türkiye'de yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.
Motorine yapılan 1 lira 27 kuruşluk zam ile birlikte 30 lirayı aşan motorin fiyatları ve 27 lirayı aşan benzin fiyatları yurttaşlar üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.
Sektör'e yakın kaynakların cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "indirim ihtimalinin daha yüksek olduğunu fakat henüz eşik altı olmadığı için durumun pazartesi netleşeceğini" ifade etti.
Öte yandan başka bir kaynak ise, "Motorinde 1 TL'nin biraz üzerinde indirim olasılığı mevcut. Ancak bunu pazartesi dolar kuru ve motorinin ton fiyatı ile söyleyebiliriz" ifadesine yer verdi.
Bugün (19 haziran) motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 27.52 TL
Motorin litre fiyatı: 30.01 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 27.65 TL
Motorin litre fiyatı:30.07 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 27.64 TL
Motorin litre fiyatı: 30.08 TL
ANTALYA
Benzin litre fiyatı: 27.79 TL
Motorin litre fiyatı: 30.23 TL
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