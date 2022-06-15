Benzinde indirim pompaya yansıdı: İşte son fiyatlar...

Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 08:21
Benzinde indirim pompaya yansıdı: İşte son fiyatlar...
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNDE İNDİRİM

NTV'nin haberine göre gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,50 liradan satılıyor.


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