Benzin, motorin ve LPG'ye art arda zam gelmişti: Patronlardan 'kapanacak' isyanı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:44

Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamların ardından akaryakıt fiyatları 14 lirayı aştı.

Benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyatları cep yakarken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir’de yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

Ertaş, "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız" dedi.

DÖRT İSTASYON BİR ARAYA GELİP ÜRÜN ALABİLİYOR

Milli Gazete'nin aktardıklarına göre; PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlatan Musa Ertaş, şunları kaydetti:

"PÜİS olarak sorunların çözümü yönünde devlet nezdinde hızlı bir trafiğimiz oldu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarımızın düşmesinden dolayı ciddi bir zararımız söz konusu. Gelen zamlarla beraber bizim kâr paylarımızın da artırılması için bir dizi bu süreç var, devlet erkanı düzeyinde. Bunun bazılarından netice aldık ama ileriye dönük çalışmaları devlet, hepsini de üst üste bindirmeye de çalışmıyor anladığım kadarıyla. Süreç içerisinde bu sorunlarımızın çözüleceği hususunda cevaplar alıyoruz ama biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim' diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor."

"AKARYAKIT FİYATLARININ DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini belirten Ertaş, "Daha önceden hükümetimiz, özel tüketim vergisi ile dövizdeki artışla yaşanan zamları karşıladı, vatandaşa yansıtmadı. Bunun akabinde döviz kurunun yukarıya çıkmasıyla beraber tekrar hızlı bir iniş ile akaryakıt fiyatlarında da bir iniş söz konusu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte dövizin düşmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerinin düşmesini biz istiyoruz" dedi.

"BÖYLE GİDERSE AY SONUNA BİN 500 İSTASYON KAPANACAK"

Ertaş, akaryakıta zam gelmesinin kendilerini de zor durumda bıraktığını belirterek şunları söyledi:

"Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; 'Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız. Aynı şekilde sermayemiz ikiye katlanmıştı. Böyle bir küçülmeye gitti, ciddi manada sıkıntı var. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası olarak yaptığımız belirlemelere göre, geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Eğer bu durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ile ve müracaatlardan anlamış durumdayız. Bir an önce devlet nezdinde bu duruma el atılması gerektiğine inanıyoruz."