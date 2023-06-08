Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda! 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:20

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklilerle birlikte dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ise zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Dolar kurunun 23 TL’nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarında da zammı beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 9 Haziran Cuma gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzinde yaklaşık 2 lira 70 kuruş, motorinde ise 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.

OTOGAZA DA ZAM

9 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda da 67 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20,75

Benzinin litresi 21.24

Ankara

Motorin litresi 21.11

Benzinin litresi 21.60

İzmir

Motorin litresi 21.19

Benzinin litresi 21.59

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.