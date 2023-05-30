Benzine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (30 Mayıs 2023)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Benzine bugün zam geldi. 30 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken, benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 19.4
Benzinin litresi 21.23
Ankara
Motorin litresi 19.79
Benzinin litresi 21.58
İzmir
Motorin litresi 19.86
Benzinin litresi 21.59
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- ABD’li yatırım bankasından seçim sonrası Türkiye analizi
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı
- Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'