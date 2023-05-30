Benzine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (30 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 30.05.2023 - 08:55

Güncelleme: 30.05.2023 - 09:17

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken, benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.4

Benzinin litresi 21.23

Ankara

Motorin litresi 19.79

Benzinin litresi 21.58

İzmir

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.59

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.