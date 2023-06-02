LPG'ye indirim bekleniyor... İşte 2 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:17

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:17

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin borç limiti yasa tasarısının kabul edilmesi ve faiz oranı artışlarında duraklama beklentileri etkili oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) cumartesi gününden geçerli olmak üzere otogaza 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

İstanbul'da otogaz litre fiyatı 10.74 liradan satılıyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.42

Benzinin litresi 21.26

Ankara

Motorin litresi 19.76

Benzinin litresi 21.61

İzmir

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.62

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.