Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (19.05.2022)

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:41

Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen ve takip edilmekte zorlanılan benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:

RİZE

Benzin litre fiyatı: 24,12 TL

Motorin litre fiyatı: 22.32 TL

KARS

Benzin litre fiyatı: 24,22 TL

Motorin litre fiyatı: 22.43 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 24,10 TL

Motorin litre fiyatı: 22.31 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 23,99 TL

Motorin litre fiyatı: 22,21 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 23,99 TL

Motorin litre fiyatı: 22,21 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 23,87 TL

Motorin litre fiyatı: 22.10 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 24,14 TL

Motorin litre fiyatı: 22.36 TL

SAMSUN

Benzin litre fiyatı: 24,05 TL

Motorin litre fiyatı: 22.26 TL