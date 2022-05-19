Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (19.05.2022)
Art arda zam gelen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçen günlerde litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Bugün, 100 TL ile yaklaşık 4 litre benzin alınabiliyor.İşte illere göre güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen ve takip edilmekte zorlanılan benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:
RİZE
Benzin litre fiyatı: 24,12 TL
Motorin litre fiyatı: 22.32 TL
KARS
Benzin litre fiyatı: 24,22 TL
Motorin litre fiyatı: 22.43 TL
TRABZON
Benzin litre fiyatı: 24,10 TL
Motorin litre fiyatı: 22.31 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 23,99 TL
Motorin litre fiyatı: 22,21 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 23,99 TL
Motorin litre fiyatı: 22,21 TL
İSTANBUL
Benzin litre fiyatı: 23,87 TL
Motorin litre fiyatı: 22.10 TL
ANTALYA
Benzin litre fiyatı: 24,14 TL
Motorin litre fiyatı: 22.36 TL
SAMSUN
Benzin litre fiyatı: 24,05 TL
Motorin litre fiyatı: 22.26 TL
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