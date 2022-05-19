Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (19.05.2022)

Art arda zam gelen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçen günlerde litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Bugün, 100 TL ile yaklaşık 4 litre benzin alınabiliyor.İşte illere göre güncel benzin ve motorin fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:41
Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (19.05.2022)
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Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen ve takip edilmekte zorlanılan benzin ve motorin  fiyatlarında son durum ise şöyle:

RİZE 

Benzin litre fiyatı: 24,12 TL

Motorin litre fiyatı: 22.32 TL

KARS

Benzin litre fiyatı: 24,22 TL

Motorin litre fiyatı: 22.43 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 24,10 TL

Motorin litre fiyatı: 22.31 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 23,99 TL

Motorin litre fiyatı: 22,21 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 23,99 TL

Motorin litre fiyatı: 22,21 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 23,87 TL

Motorin litre fiyatı: 22.10 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 24,14 TL

Motorin litre fiyatı: 22.36 TL

SAMSUN

Benzin litre fiyatı: 24,05 TL

Motorin litre fiyatı: 22.26 TL


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