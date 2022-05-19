Benzine bir zam daha: İşte son fiyatlar...
Geçen gün litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha yapıldı.
Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor. Dövizde kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.
Geçen gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 3 kuruş daha arttı. NTV'nin haberine göre, artış pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.
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