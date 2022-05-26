Benzin ve motorine büyük zam yolda!

Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:20
Benzin ve motorine büyük zam yolda!
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Akaryakıta gelen zamlar hız kesmeden sürüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, 27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.


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