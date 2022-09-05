Benzin ve motorine yeni zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (5 Eylül 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına salı gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.
YENİ BİR ZAM
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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