Son Dakika: Benzin ve motorine bir zam daha yolda

04 Eylül 2022 Pazar, 11:11

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Dün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı.

NTV'de yer alan habere göre, bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.66 liradan satılıyor.