Son Dakika: ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık yüzde 5.86 arttı. Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
ENAG bugün de ağustos ayına ilişkin enflasyon verilini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 181,37 oldu.
ENAGrup'un kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı: "Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. Ağustos 2022 dönemi (31.07.2022-31.08.2022) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,86 arttı.
Ağustos 2022, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir. (Başlangıç tarihi = 100)
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,17 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 23,78 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir."
KIŞ ÖNCESİ KABAN FİYATLARI FIRLADI
Kış öncesi gerçekleşen fiyat artışları endişe verici. ENAG enflasyonuna göre fiyatı en çok artan ürün kaban oldu. Bunu tereyağı ve tavuk eti takip etti. Fiyatı en çok artan ürün listesinin dördüncü sırasında erkekler için kazak beşinci sırasında ise kadınlar için kazak yer aldı. ENAG'ın fiyat artışlarına ilişkin sepeti şu şekilde:
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