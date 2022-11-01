Benzin yılbaşından bu yana 36 kez zamlandı: Artışlar pompaya yansıyor
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı yapıldı. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. Yılın başından bu yana 36’ncı kez zamlanmış oldu.
Benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 71 kuruş zam geldi. 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı. Bu kısma kararı sonra benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam geldi.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin, benzin ve LPG litre fiyatları şöyle oldu:
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 26,33 TL
Benzin litre fiyatı 21,37 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 26,48 TL
Benzin litre fiyatı 21,51 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 26,45 TL
Benzin litre fiyatı 21,51 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
BENZİN YIL BAŞINDAN BU YANA 36’NCI KEZ ZAMLANDI
Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı bugün itibariyle 21 TL’yi aştı. Böylece benzin yıl başından bu yana 36’ncı kez zamlanmış oldu.
PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?
Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.
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