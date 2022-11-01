Son Dakika: Benzine zam geldi
Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine bugün itibarıyla 71 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.
Bu geliişmeyle birlikte benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 71 kuruş zam geldi.
İŞTE 1 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 26,33 TL
Benzin litre fiyatı 21,37 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 26,48 TL
Benzin litre fiyatı 21.51 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 26,45 TL
Benzin litre fiyatı 21,51 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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