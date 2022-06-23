Benzinde 25 kuruşluk indirim
Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarına gelen art arda zamların ardından bugün benzine indirim geldi.
BloombergHT'nin haberine göre; Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.
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