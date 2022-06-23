Benzinde 25 kuruşluk indirim

23 Haziran 2022 Perşembe, 08:18

Akaryakıt fiyatlarına gelen art arda zamların ardından bugün benzine indirim geldi.

BloombergHT'nin haberine göre; Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.