Benzinde 25 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 08:18
Benzinde 25 kuruşluk indirim
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Akaryakıt fiyatlarına gelen art arda zamların ardından bugün benzine indirim geldi.

BloombergHT'nin haberine göre; Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.


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