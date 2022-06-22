Benzine indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlar...
23 Haziran perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim bekleniyor. İndirim oranı net değilken beklenti indirimin minimum 25 kuruş olacağı yönünde.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Haziran perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek.
Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.
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