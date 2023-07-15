Benzine dev zam pompaya yansıdı! 15 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine bugünden (15 Temmuz Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 15 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Seçim öncesinde Türkiye'yi içine ittikleri ekonomik durumdan yine kendilerinin kurtarabileceğini iddia eden iktidar, seçimin ardından zam yağmuruna devam ediyor.
Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren (bugün) geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geldi.
Önceki gün de motorin fiyatında 1 lira 7 kuruş artışa gidilmişti.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 26.37
Benzinin litresi 28.05
Ankara
Motorin litresi 26.85
Benzinin litresi 28.53
İzmir
Motorin litresi 27.03
Benzinin litresi 28.64
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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