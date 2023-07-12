Motorine dev zam! 12 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine ise beklenen zam geldi. 12 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Son günlerde üst üste zamlar gelen akaryakıta bir zam da bu gece yarısı geldi.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,31 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklif de kabul edilmişti.
Motorinin litre fiyatı 12 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 1,08 TL zamla 26,30 TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
Gelen 1.07 TL’lik zam sonrası mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 26.37 TL, Ankara’da 26.85 TL ve İzmir’de 27.02 TL’ye yükseldi.
10 Temmuz itibariyle ise benzin ve motorinde KDV artışından dolayı fiyatlar yükselmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 26.37
Benzinin litresi 26.7
Ankara
Motorin litresi 26.85
Benzinin litresi 27.16
İzmir
Motorin litresi 27.02
Benzinin litresi 27.26
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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