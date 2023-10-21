Benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Ortadoğu'da şiddetlenen çatışmalarla birlikte emtia fiyatları yükseldi. Döviz kurunun artması akaryakıttaki zamda etkili oldu. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev zam geldi. İşte 21 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.
DEV ZAM POMPAYA YANSIDI
Yükselen döviz kuru ve artan petrol fiyatından sonra gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Benzinin litre fiyatına 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı.
Öte yandan en son litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelen motorinde zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 39.56
Benzinin litresi 35.15
Ankara
Motorin litresi 40.2
Benzinin litresi 35.80
İzmir
Motorin litresi 40.38
Benzinin litresi 35.91
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Öğretim üyesine tutuklama kararı
- Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt