2025'ten sonra kullanılamayacak: Bir ülkede daha benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 18:23

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:23

Yakıt açısından en verimli yanmalı araçlar olan sadece elektrikli otomobillere izin verilmesine yönelik planlar, yeni seçilen şehir yönetimi tarafından yaklaşık bir yıl önce hazırlandı. Stockholm şimdi ultra-düşük emisyon bölgelerinin tam maliyetini teslim ediyor.

Bugün yayımlanan kurallara göre, 180 bin metrekarelik bir alan ya da İsveç başkentinin finans ve ana alışveriş bölgelerini oluşturan yaklaşık 20 blok, yalnızca elektrikli arabalara, bazı hibrid kamyonlara ve yakıt hücreli araçlara izin verecek. Kent, 2025 yılının ilk yarısında bölgeyi dört merkezi cadde olan Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan ve Sveavagen'in ötesine genişletebilir. 3. Sınıf çevre bölgesi 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve Klaratunneln'in Master Samuelsgatan tarafından giriş ve çıkışını kapsayacak.

İsveç hükümeti 2018 yılında yerel yönetimlere hava kalitesini iyileştirmek için çevre bölgeleri oluşturma imkânı tanımıştı. Stockholm, İsveç'te neredeyse tüm dizel ve benzinli araçları yasaklayan en katı bölge olan üçüncü sınıfı uygulayan ilk şehir olacak.

Tüm araç trafiğini daha da azaltmak için toplu taşıma araçları geliştirilecek ve şehirdeki kişisel hareketlilik yayalar ve bisikletliler için iyileştirilecek, böylece araba yolculukları büyük ölçüde gereksiz hale gelecek.

'HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ'

Yerel yayın kuruluşu SVT'ye konuşan ulaştırma meclis üyesi Lars Strömgren şöyle konuştu:

"Çevresel bölge, çok sayıda yaya ve bisikletlinin bulunduğu ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gereken bir alanda uygulanıyor. Burası aynı zamanda şehir merkezinde elektrifikasyon konusunda yüksek bir kararlılık görebildiğimiz ve bu geçişte itici güç olabilecek kilit aktörlerin bulunduğu bir alan."

Stockholm çevre bölgesi, 2024 yılında teklif edilecek ve 2025 yılının ilk yarısında oylanacak olan ikinci bir aşamada genişletilecek. 2026 yılına kadar bunların tamamen uygulanması ve başkentin Stockholm şehir merkezindeki tüm trafiği 2030 yılına kadar emisyonsuz hale getirmesi hedefleniyor. Araç trafiğinin 2017 yılına kıyasla yüzde 30 oranında azalması bekleniyor.

Stockholm, 2030 yılına kadar şehirde 100 bin şarj noktasına da sahip olmayı amaçlıyor.

NORVEÇ OSLO DA HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Elektrikli araçların öncüsü Norveç'in başkenti Oslo'nun da 2030 yılına kadar emisyonsuz bir şehir olmayı hedeflediği bildiriliyor. Belediyenin çevre ajansı da bu yılın başlarında şehir içinde önce 2025'te ağır vasıtaları ve kamyonları hedef alacak, ardından 2027'de otomobilleri de kapsayacak bir sıfır emisyon bölgesi oluşturulmasını önermişti.

Stockholm'de ağır yük araçları yeni bölgelere girerken düşük emisyonlu hibrit araçlar olarak da gelebilecek. Diğer istisnalar arasında acil durum ve sağlık araçları ile engelli park izni olan sürücüler yer alıyor.