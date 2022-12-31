Benzine dev zam pompaya yansıdı! Güncel benzin ve motorin fiyatları (31 Aralık 2022)

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:21

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikteyurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine gece yarısı 84 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı.

Motorin grubuna ise herhangi bir zam yada indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 19.46

Ankara

Motorin litresi 22.22

Benzinin litresi 19.69

İzmir

Motorin litresi 22.51

Benzinin litresi 19.67

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.