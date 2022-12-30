Benzine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (30 Aralık 2022)

30 Aralık 2022 Cuma, 09:21

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikteyurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol 83,5 dolar seviyesinde işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 82-84 kuruş arası zam bekleniyor.

Motorin grubuna ise herhangi zam yada indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 18.62

Ankara

Motorin litresi 22.22

Benzinin litresi 18.85

İzmir

Motorin litresi 22.51

Benzinin litresi 18.83

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.