Benzine indirim geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve ÖTV düzenlemelerinin etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Benzin fiyatlarında yapılan 96 kuruşluk indirim pompaya yansırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
Araç sahipleri, artan ulaşım maliyetleri nedeniyle “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk indirim uygulanırken, güncel fiyatlar da belli oldu.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 62,19 TL
- Motorin litre fiyatı: 64,45 TL
- LPG litre fiyatı: 31,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 62,03 TL
- Motorin litre fiyatı: 64,29 TL
- LPG litre fiyatı: 31,39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 63,14 TL
- Motorin litre fiyatı: 65,55 TL
- LPG litre fiyatı: 31,97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 63,42 TL
- Motorin litre fiyatı: 65,82 TL
- LPG litre fiyatı: 31,79 TL