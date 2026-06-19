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Benzine indirim geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Benzine indirim geldi: İşte güncel fiyat listesi...

19.06.2026 10:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzine indirim geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemelerinin gölgesinde benzinin litre fiyatına yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatları illere ve yakalara göre yeniden şekillenirken güncel fiyat listesi belli oldu.
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Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve ÖTV düzenlemelerinin etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Benzin fiyatlarında yapılan 96 kuruşluk indirim pompaya yansırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Araç sahipleri, artan ulaşım maliyetleri nedeniyle “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk indirim uygulanırken, güncel fiyatlar da belli oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 62,19 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,45 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 62,03 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,29 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63,14 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,55 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63,42 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,82 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,79 TL
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