Benzine indirim pompaya yansıdı! 27 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim yansıdı. 27 Eylül 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün 92,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 90,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,76 dolardan alıcı buldu.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzinde indirimi beraberinde getirdi.
Benzine bugünden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim yansıdı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 40.06 TL
Benzinin litresi 36.66 TL
Ankara
Motorin litresi 40.67 TL
Benzinin litresi 37.25 TL
İzmir
Motorin litresi 40.85 TL
Benzinin litresi 37.36 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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