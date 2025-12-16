Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, Benzine kaç lira indirim yapıldı? 16 Aralık 2025 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 13 Aralık Cumartesi günü motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira indirim yapıldı. Motorinin ardından bu kez benzine indirim uygulandı.

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 95 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla tabelalara yansıdı.

LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

16 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.38 TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.74 TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Bursa

Benzin litre fiyatı: 53.55 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.