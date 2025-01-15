Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:24

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:24

LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Peki, Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak?

BENZİNE VE MAZOTA (MOTORİNE) ZAM MI GELİYOR?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, benzine ve mazota zam yapılacak.

Buna göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 34 kuruş zam geliyor. Benzinin litre fiyatına ise 1 lira 56 kuruş zam yapılması bekleniyor.

LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL