Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,50 liradan, Euro 36,54 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,50 liradan alınan dolar, 35,50 liradan satılıyor. 36,54 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,54 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,49 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,40 lira olmuştu
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