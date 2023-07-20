İstanbul Planlama Ajansı paylaştı: İstanbul'da benzinin fiyatı yüzde 339.92 oranında arttı!

İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre, benzin, motorin, LPG (Otogaz) içinde son 5 yılda en çok fiyat artışı yüzde 471,02 oranla motorinde yaşandı. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde yine 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:11
İstanbul Planlama Ajansı paylaştı: İstanbul'da benzinin fiyatı yüzde 339.92 oranında arttı!
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İstanbul Planlama Ajansı, son yıllarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış oranlarını paylaştı. 

Benzin, motorin, LPG (Otogaz) içinde son 5 yılda en çok fiyat artışı yüzde 471,02 oranla motorinde yaşandı. Motorin son iki yılda ise yüzde 347,65 oranında pahalandı. Motorinin son bir yıldaki değişim oranı ise yüzde 27,34 oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Son bir yılda en çok fiyat artışı ise benzin fiyatında yaşandı. Benzin fiyatının son 1 yıldaki artış oranı yüzde 49,87 oldu. Benzinin son iki yılda yüzde 339,92 ve son beş yılda yüzde 445,67 oranında pahalandığı görüldü. 

LPG (Otogaz) fiyatlarındaki artış oranı ise son 1 yılda yüzde 30,16, son 2 yılda yüzde 190,02 ve son 5 yılda yüzde 311,56 oldu.


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