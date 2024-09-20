Benzine yine zam geliyor! 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:08

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:08

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.