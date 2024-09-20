Benzine yine zam geliyor! 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,40 TL zam bekleniyor. İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin fiyatı: 41.55 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
- LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin fiyatı: 41.42 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
- LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 41.90 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
- LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 42.35 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
- LPG litre fiyatı: 25.04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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