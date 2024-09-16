Akaryakıtta güncel fiyatlar: 16 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
16 Eylül 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41.54 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41.42 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.61 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 41.87 TL
Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.32 TL
Motorin litre fiyatı: 42,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.91 TL
Etiketler: #Akaryakıt fiyatları #Anadolu Yakası #Avrupa yakası #benzin
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