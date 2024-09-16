Akaryakıtta güncel fiyatlar: 16 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:42

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

16 Eylül 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.61 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.87 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.32 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.91 TL