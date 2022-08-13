Benzine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (13 Ağustos 2022)
Petrol fiyatlarının hafta içinde yükselişe geçmesiyle benzine 1 lira 10 kuruşluk zam yapıldı. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam yapılacağı belirtildi.
Motorine de geçtiğimiz günlerde 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde fiyat değişimi olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 23.23 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.16 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.31 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.
Video Haberler
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
- İstanbul’da akıl almaz cinayet
- Yargıtay'dan çalışan emekliler için kötü haber
- Su hortumu çıktı, sahili birbirine kattı
- Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var
- Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbetti
- Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
- Köpeğini yakın mesafeden ateş ederek katlettiler
- Arctic Monkeys’i kovan bakkal konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- Balıkesir'de deprem!