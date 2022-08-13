Benzine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (13 Ağustos 2022)

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:53

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam yapılacağı belirtildi.

Motorine de geçtiğimiz günlerde 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde fiyat değişimi olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 23.23 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.16 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 23.36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.31 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 23.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.