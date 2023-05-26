Dün iptal edilmişti... Tekrar benzine zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (26 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 26.05.2023 - 10:05

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün 78,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 76,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,82 dolardan alıcı buldu.

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

En son benzinin litre fiyatına 23 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam yapıldı.

Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinde bugün için 75 kuruş olarak beklenen fiyat artışı, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti.

Sektörden aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 43 kuruş artış bekleniyor.



Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.39

Benzinin litresi 20.57

Ankara

Motorin litresi 19.75

Benzinin litresi 20.92

İzmir

Motorin litresi 19.85

Benzinin litresi 20.91

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.