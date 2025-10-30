Benzine zam yolda: Fiyat artış miktarı belli oldu!

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Yurttaşlar, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,14 TL zam yapılması bekleniyor.

30 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 30 Ekim 2025 Perşembe günü geçerli olacak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 52,34 TL

Motorin litre fiyatı: 55,44 TL

LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 52,18 TL

Motorin litre fiyatı: 55,31 TL

LPG litre fiyatı: 27,08 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 53,17 TL

Motorin litre fiyatı: 56,46 TL

LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İzmir: