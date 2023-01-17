Benzinin ardından motorine de dev zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Ocak 2023)
Benzine bugün gelen 67 kuruşluk zamdan sonra motorine de yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.
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