Berat Albayrak cephesinden Nureddin Nebati'ye üstü kapalı eleştiriler

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:49

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, Berat Albayrak'ın yerine getirilen Nureddin Nebati’nin ekonomi yönetimini üstü kapalı biçimde eleştirmeye başladı.

Gazetede dün hem Salih Tuna Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu'nun kaleme aldığı köşe yazılarında ekonomideki kötü göstergelere dikkat çekildi.

Salih Tuna, gazetede dün yayınlanan “Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi?” başlıklı yazısında Berat Albayrak dönemindeki ekonomik verilerle bugünü kıyasladı. Tuna’nın yazısı şöyle devam etti:

"Sayın Berat Albayrak bütün bu finans saldırılarını püskürtmüş, bedelini de sistemli bir lince maruz kalarak ödemişti.

Fatih Erbakan'ın da belirttiği gibi onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen yüzde 25'lerde devraldığı enflasyonu yüzde 11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı.

Yine hatırlatayım: Babacan döneminde 2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık verdik. Berat Albayrak döneminde 2019'da 1.6 milyar CARİ FAZLA verdik. Sadece "cari fazla vermek" bile "harici bedhahların" olanca saldırısını açıklamaya yeter.

Peki, dahili bedhahların yani içerdeki gevşeklerin, kalplerinde hastalık olanların, mürailerin, velhasıl, beyinsizlerin sinsice saldırılarını açıklamaya yeter mi?”

"BÜROKRAT DA İŞ İNSANI DA SİYASETÇİ DE KAYBEDECEK"

Okan Müderrisoğlu da dünkü yazısında ekonomiye dair mesajlar verdi. “Vatandaşın günlük hayatına olumsuz tesir eden mutfak, enerji ve ulaşım faturasında kalıcı rahatlama sağlanması da elzemdir. Şimdiye kadar alınan tedbirler gereklidir ama yetmemektedir” diyen Okan Müderrisoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

“Zira yaz ayları ile birlikte bu üç kalemde gözlenecek mevsimsel iyileşmenin sonbahar ve kış aylarında da istikrarlı seyri, sandığın kaderinin tayin edileceği günler için belirleyici olacaktır. Farklı bakanlıkların konu bazında sergilediği çabanın, ortak ve gözle görülür neticelerinin alınması, bürokratik şovenizmin bir kenara bırakılması, "O iş filanca bakanlığı ilgilendiriyor" türü teknokrat manevralardan uzak durulması mühimdir. Neticede, bahse konu işler vatandaş açısından "hayat memat meselesidir."

İşini gerçekten yapmayan, yapıyormuş gibi geçinen bürokrat da iş insanı da siyasetçi de önümüzdeki süreçte kaybedecektir. Fakat bu ülkenin 1 dakika bile kaybetmeye, geleceğinin maceraya atılmasına tahammülü yoktur!”

BUGÜN: 'YATACAK YERİNİZ VAR MI?'

Salih Tuna, ekonominin durumuyla ilgili eleştirilerini bugünkü yazısında daha sert mesajlar vererek sürdürdü. "Yatacak yeriniz var mı?" başlıklı yazısında Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 25'le devraldığı enflasyonu pandemi koşullarına rağmen yüzde 11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok.

Gerçeği tersyüz ederek matine-suare saldıranların temsilcileri nihayetinde görevlerini yaptılar, yerlerini de buldular. Malum 6'lı masa etrafında, Biden'ların himayesinde siyaset yapacak kadar zillete duçar oldular.

Ya bu saldırılara çanak tutanlar?

Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?"