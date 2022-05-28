'Nureddin Nebati' iddiası: 'Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:46

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Bakan Nebati'nin son günlerde kameraların karşısına çıkmamasına dikkati çeken Takan, “Sağlam kaynaklardan öğrendim ki; Bakan Nebati, saray divanında Tayyip Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş” dedi.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Vitesi boşa attık yokuş aşağı süratle iniyoruz. Nereye toslayacağımız belli değil…

Gözlerinden parıltılar saçarak ekonomiyi düzeltemeye uğraş veren Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugünlerde ortalıklarda pek görünmüyor, sesi sedası da pek çıkmıyor… Saray tarafına sordum. Sağlam kaynaklardan öğrendim ki; bakan Nebati, saray divanında Tayyip Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş. Tayyip Erdoğan’ın çok asabi bir şekilde herkesin önünde Nebati’ye attığı fırça şöyle anlatıldı:

“Bu göreve getirdik ekonomiyi düzelt diye. Düzeltmek bir tarafa bir arpa boyu yol gidemedin.”

Herhalde, Bakan Nebati’nin bu fırçaya ne cevap verdiğini bana sormazsınız. Çünkü, ben tahmin ettiğim için bilgiyi veren kaynaklarıma sormadım!.."