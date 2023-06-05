BES Araştırma Merkezi: 'Memur aylığı en az 39 bin olmalıdır'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:14

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:14

Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Adil Bahadır Berdicioğlu, bugün Ankara’da sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında BES Araştırma Merkezi’nin mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Berdicioğlu, şunları söyledi:

“TÜİK, Cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut iktidarın kazanmasının hemen sonrasında 29 Mayıs 2023 tarihli kamuoyu duyurusunda ‘2023 yılı mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için, sıfır fiyat yöntemi uygulanacaktır’ açıklamasını yapmıştır.

'AKP’NİN POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA HESAPLAMA YAPIYOR'



TÜİK ise kamuoyu duyurusu için seçim sonrasını bekleyerek AKP’nin politikaları doğrultusunda enflasyon hesaplaması yaptığını bir kez daha kanıtlamıştır.

TÜİK kamuoyu duyurusunda; Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat ile yazışmalar yaparak ‘Bizde doğalgaz bir ay ücretsiz olacak, ne yapalım’ diye sorduğunu söylemiş. Ardından da ‘Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl içerisinde birçok Avrupa Birliği ülkesinin hane halklarının desteklenmesine yönelik benzeri tedbirler almış olması nedeniyle Eurostat, 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya özel bir metodolojik doküman yayımlamış’ olduğunu belirterek bu yöntem dokümanının adresini duyurusundan vermiş.

Sendikamız BES/AR birimi bu dokümanları incelemiştir. Bu dokümanlarda hiçbir zaman arızi, bir sefere mahsus indirimleri enflasyon hesaplarına dahil edin ibaresi olmadığı görülmüştür. Bu sıfır fiyat üzerine, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu himayesinde oluşturulan Uluslararası Fiyat Endeksleri Çalışma Grubu olarak adlandırılan ve 1994 yılında kurulan, uzmanların deneyimlerini paylaşmaları ve fiyat değişimini ölçmenin önemli sorunları üzerine araştırmaları, tartışmaları için bir forum olan ve bünyesinde UNECE, ILO, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşları da barındıran Ottowa Grup da birçok makale yayınlamıştır.

'ENFLASYONDA 41.15’E ÇIKACAKTI'

Sıfır fiyat konusunda Ottowa Grup, 12 Mayıs 2017 tarihinde Hollanda İstatistik Ofisi’nce hazırlanan detaylı bir dokümanı yayımlamıştır. Bu dokümanda ‘Satın alma gücü gelişimini hesaplamak için TÜFE öncelikle gelir istatistikleriyle birlikte kullanılıyorsa, gelir değişikliği ve fiyat değişikliği olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin, Devlet çocuk bakımını ödüyorsa ve bu şimdiye kadar tüketiciler tarafından ödeniyorsa, bu hem gelir artışı hem de fiyat indirimi olarak değerlendirilmemelidir’ diye ifade edilmektedir.

TÜİK; sendikalı işçilerin ve kamu emekçilerinin ücret ve maaşlarına yapılacak zamlar, asgari ücrete yapılan zamlar, özel sektörde çalışan beyaz yakalı emekçilerin ücretlerine yapılan zamların en birinci kriteridir ve memur, işçi, BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammı her zaman olduğu gibi düşük tutmak için bu yöntem değişikliğine gitmiştir. TÜİK doğalgaz fiyatlarını sıfır almasaydı aylık enflasyon rakamı Mayıs 2023 tarihinde yüzde 1,59 yıllık enflasyonda yüzde 41,15’e çıkacaktı.

'YILLIK YÜZDE 98.02 ÇIKTIĞINI İLAN EDİYORUZ'

BES/AR olarak her ay düzenli bir şekilde hesapladığımız Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması’na göre; mayıs ayı aylık enflasyon rakamının yüzde 2,67 ve yıllık ise yüzde 98,02 çıktığını sizler aracılığı ile buradan kamuoyuna ilan ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Mayıs 2023 de aylık yüzde 1,66 yıllık ise yüzde 56,05 artış olmuştur.

Kaldı ki bağımsız akademisyenlerce hesaplanan enflasyon rakamlarına göre aylık yüzde 7,35 yıllık ise yüzde 109,01 artış olmuştur. Resmi enflasyon her ne kadar aylık yüzde 0,04 ve yıllık ise yüzde 39,59 çıkmış olsa da gerçeği yansıtmadığını bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Hükümetin kamu emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü yüzde 8 (TİS) 6,4 (refah payı) maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre 2023 yılı Ocak-Mayıs (birikimli beş aylık) ayı TÜFE rakamı yüzde 15,26 ile 0,86 puan gerisinde kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ilk beş ayında (2023 yılı Ocak-Mayıs birikimli beş aylık) emekçilerin enflasyonu yüzde 28,88 olmuştur. Yani kamu emekçileri 2023 yılı mayıs ayında ücretlerinde 14,48 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır.

'MEMUR AYLIĞI EN AZ YOKSULLUK DÜZEYİNDE 39 BİN OLMALIDIR'

Haklarımızı tam alabilmemizin en önemli kriterlerinden biri grev hakkını da içeren gerçek bir toplu sözleşme yasasının olmasıdır. Bu haliyle, bu yetkili konfederasyon ile kamu emekçilerinin, emeklilerin, yarı aç yarı tok yaşayanların insanca yaşayacak bir ücrete kavuşmaları mümkün değildir. En düşük memur aylığı en az yoksulluk düzeyinde yani BES/AR hesaplamasına göre 39,625TL refah payı olmalıdır. Emeğimizin hakkını, döktüğümüz alın terinin karşılığını alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

'EZİLEN HALK, BİR VERGİ YÜKÜ ALTINDA DA EZİLECEK'

Berdicioğlu, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha dün yaptığı açıklamada, ilk söylediği söz ‘Vergiyi, tabana yayacağız’ oldu. Sanki, vergiyi bu ülkede zenginler, çok kazananlar ödüyor da tabana yayılmıyormuş gibi tabana yayacağız sözünü söyledi. Buradan da anlaşılıyor ki; bu ülkenin ücretlileri, yoksulları, dar gelirlilerini zor günler bekliyor. Zaten ağır vergi yükü ile ezilen halk, daha da ağırlaşacak ekonomik koşullar altında ağır bir vergi yükü altında ezilecek. Mehmet Şimşek’in önceden ekonomik politik uygulamalarını hatırlıyoruz; düşük ücretler, sosyal yardımların kesilmesi, emekliye daha az ücret verilmesi, asgari ücretliye daha az ücret verilmesi onun döneminin uygulamalarıydı. Benzer uygulamalar ile karşılaşacağımızı şimdiden söylersek yanılmış olmayız. Burada kamu emekçilerinin, bütün toplum kesimlerinin örgütlü mücadelesi ile aşacağına inanıyoruz”







