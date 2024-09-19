BES ile kredi teminatı uygulamasına başvurular artıyor

Bireysel emeklilik sistemi (BES) teminatlı kredi uygulaması kapsamında 354 kredi başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99,4 milyon lira oldu.

BES ile kredi teminatı uygulamasına başvurular artıyor
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AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:50

Bireysel emeklilik sistemi (BES) birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı.

Emeklilik Gözetim Merkezi sitesinden derlenen bilgilere göre, 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.

354 KREDİNİN BAŞVURUSU KESİNLEŞTİ

Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) geldi. TEB'i, Türkiye İş Bankası ve Halkbank takip etti.

Yapılan başvuruların yüzde 80'i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu.

BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, TEB ve Türkiye İş Bankası'na başvurabiliyor.

Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1,2 katına denk geliyor.


Etiketler: #BES #Bireysel emeklilik #Kredi

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