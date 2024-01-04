Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:05

Emeklilik gelirine ek bir gelir olarak BES ile ikinci emeklilik isteyen yurttaşlar, BES devlet katkısının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, BES kesinti oranı ne kadar oldu? BES devlet katkısı ne kadar? Devlet katkısında üst limit nedir?

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.

BES DEVLET KATKISI NE KADAR?

BES'e dâhil olduğunuzda, ödediğiniz katkı payı tutarının %30'u oranında devlet size destek olur. Yani aylık ödeyeceğiniz 500 TL BES katkı payınız için 150 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Devlet katkısı, ödediğiniz BES katkı payı tutarı doğrultusunda artar. Yani 750 TL için 225, 1.000 TL için ise 300 TL devlet katkısı alırsınız. Ancak tabii ki bir devlet katkısı limiti var.

BES DEVLET KATKISI ÜST LİMİT NEDİR?

2024 yılı aylık brüt asgari ücret tutarı 20.002 TL’dir. 2024 yılı içerisinde maksimum devlet katkısı olan 72.009 TL’den faydalanabilmek için 240.030 TL yatırmanız gerekmektedir. Yıl içerisinde BES ödemeleriniz üst limite ulaşsa dahi, ödeme yapmaya devam ettiğiniz takdirde, eklenecek devlet katkısı tutarı bir sonraki yıla aktarılır. Örneğin, 2024 yılında toplam 250.000 TL katkı payı ödemiş olmanız durumunda, 9.970 TL katkı payınıza ilişkin Devlet katkısı hesaplaması 2025 yılına aktarılacaktır.