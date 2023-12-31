Çocuklu BES 1 milyonu aştı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 22 Aralık 2023 itibarıyla yayımladığı verilere göre çocuklu BES’teki katılımcı net olarak 1 milyon 4 bin 642 kişiye ulaştı ve 1 milyon sınırını geçti. Bu katılımcı sayısı 31 Aralık 2022’de 594 bin 164’tü. Yine 22 Aralık 2023 itibarıyla fon tutarı 9 milyar 789 milyon liraya ulaşırken devlet katkısı 2 milyar 219 milyon lira oldu. Ayrıca çocuklu BES katılımcılarının yaş dağılımına bakıldığında ilk sırada 84 bin 143 kişiyle “0” yaş grubu var. Bunu 68 bin 359 kişiyle “1”, 66 bin 212 kişiyle “4”, 65 bin 679 kişiyle “3” ve 65 bin 426 kişiyle “5” yaş grubu izliyor.

Öte yandan 22 Aralık 2023 itibarıyla gönüllü BES’teki toplam katılımcı sayısı 8 milyon 651 bin 781 kişiye çıkarken toplam katılımcı fon tutarı 607.1 milyar lira, ayrıca devlet katkısı 78.2 milyar lira oldu. Bunun yanında otomatik BES’e dahil çalışan sayısı 7 milyon 315 bin 580 kişiye yükselirken toplam çalışan fon tutarı 48.5 milyar lira, devlet katkısı da 3.2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.