‘Beş kuruş çıkmayacak’ denilen Kamu Özel İşbirliği projeleri 500 milyar TL yuttu

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak iddiasıyla gündeme gelen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin bütçeye faturası büyüyor. Bu projeler için 2017-2025 arasında bütçeden ayrılan kaynağın 500 milyar lirayı bulacağı belirtildi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, KÖİ projelerinin bütçeye maliyetini hesapladı. Buna göre, 2017-2022 yılları arasında, bütçeden, “Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler” ve “Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli” başlığında toplam 58 milyar 754 milyon TL ödeme yapıldı.

Bulut, “geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız havaalanlarına, otoyollara” da 62 milyar 159 milyon TL bütçeden para aktarıldığına dikkat çekerken “Saray’ın şirketlerine 2017-2022 arasında bütçeden ödenen para toplam 120 milyar 913 milyon TL’yi buldu” dedi. Bütçedeki rakamlara göre 2017-2025 döneminde bu projelere ödenecek paranın ise 494 milyar 540 milyon TL olarak öngörüldüğünü kaydeden Bulut, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sözleşme değeri 10.6 milyar dolar olan 18 şehir hastanesi için kira bedeli olarak şehir hastanelerini yapan/işleten şirketlere 25 yılda 30.3 milyar dolar ödenecek. Dolar kuru yükseldikçe KÖİ projelerinin maliyeti daha da artacak. KÖİ’nin bir talan sistemi olduğunu her fırsatta ifade ettik.”