'İlk Evim İlk İşyerim’ projesini değerlendiren Yol-İş Başkanı Güven Nazmi Demiralp: ‘Kimse teslim beklemesin’

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Güven Nazmi Demiralp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün temelini attığı TOKİ’nin “İlk Evim İlk İşyerim” projesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Projeye 7.5 milyon yurttaşın başvurduğunu fakat 5 bin 615 konutun temelinin atıldığına dikkat çeken Demiralp, bu adımın konut fiyatlarını düşüremeyeceğini söyledi. Konut fiyatlarını artıran etkenlerin doğru analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Demiralp, “Başvuran sayısıyla yapılması planlanan konut sayısı karşılaştırıldığında arada büyük kopukluk var. Dolayısıyla konut fiyatlarına bir etkisi olmayacağı aşikâr. En temel sorun, konut talebinin barınma yerine yatırım amaçlı olması” değerlendirmesinde bulundu.

Demiralp, TOKİ’nin henüz 2019 projelerini teslim edemediğini vurgulayarak “Şu anda 55 bin vatandaş TOKİ’yle mahkemelik. Projeler, artan maliyetler nedeniyle müteahhitlere ödeme yapılamayınca bitirilemiyor. Halka ilan edilen bu proje, tamamen seçim odaklı, popülist ve gündem değiştirme amaçlı” yorumunu yaptı.

"MALİYETİ KARŞILAMAZ"

İlk Evim projesindeki taksit artışlarının TÜİK tarafından manipüle edilen enflasyon verilerine göre artacağına ancak inşaat girdi maliyetlerindeki artışların ise gerçek enflasyona göre şekilleneceğine dikkat çeken Demiralp, “Bu nedenle TOKİ ve taahhüt altına giren müteahhit firmalar maliyetleri karşılayamayacak. Ödemelerle finanse edilemeyen proje de tamamlanamayacak.”

Erdoğan’ın “2028’e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip teslim edeceğiz” sözlerini de değerlendiren Demiralp, “Bu vaatlerin hiçbir gerçekçi tarafı yok. AKP’nin seçimi tekrar kazanması halinde, halen yaşanmakta olan ekonomik kriz, Venezuela’daki düzeylere varır. O şartlar altında da kimse projelerin teslim edilmesini beklemesin” dedi.