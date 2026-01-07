BES'te yeni düzenleme... Devlet katkı payı düşürüldü!

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemelerine ilişkin devlet katkısı oranı ile ilave devlet katkısı tutarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve 10811 sayılı karar ile, “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nde Türk Parası Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının ve Cayma Hakkının Kullanılmaması Halinde Sağlanan İlave Devlet Katkısı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” yürürlüğe konuldu.

Karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1’inci maddesi uyarınca, işveren tarafından katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yapılan katkı payları için uygulanacak devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı Kanun’un ek 2’nci maddesi kapsamında, cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 Türk lirası olarak tespit edildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, karar hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği bildirildi.