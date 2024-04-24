Beş yıl sonra toplanacak olan Çalışma Meclisi’nde emekçinin yakıcı sorunları yok

Yıllar sonra toplanan Çalışma Meclisi’nin taslak gündemi belli oldu. Bu gündemde ne açlık sınırına yakın asgari ücret, ne de düşük emekli aylıkları yer aldı. Toplantının meclisin açılış konuşmaları ve panellerin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda verilecek akşam yemeği ile sona ermesi planlanıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Beş yıl sonra toplanacak olan Çalışma Meclisi’nde emekçinin yakıcı sorunları yok
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Çalışma Meclisi ilk gün “Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı” paneliyle başlayacak. Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapacak. Burada TİSK, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK, TOBB, TESK ve TZOB temsilcilerinin konuşma yapması planlanıyor. İlk gün öğleden sonra da “Çalışma Hayatında İnsana Yakışır İş” ile “Yeşil ve Dijital Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri ve Adil Geçiş” başlıklı paneller yapılacak. İkinci gün “Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ile “Toplu Sözleşme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı paneller yapılacak. Açılış ve paneller Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilecek. İkinci gün akşam ise Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından katılımcılara akşam yemeği verilecek. Taslak gündemde ne açlık sınırının altında kalmak üzere olan asgari ücret ne düşük emekli aylıkları ne de işçinin ağır vergi yükü var. Sendikalar ilk günkü açılış konuşmalarında bu konulara dikkat çekmeye hazırlanıyor.


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