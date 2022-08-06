Besiciler, kuzu eti indirimini protesto etti
Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki göstererek D-400 karayolunu trafiğe kapattı.
Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki gösterdi.
Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.
MAĞDUR OLDULAR
İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.
Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği protesto sonrası yol, trafiğe açıldı.
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