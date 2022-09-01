Besilik hayvan ithalatı üreticiye de tüketiciye de yaramayacak
İktidarın yerli üretimi artırmak yerine 150 bin büyükbaş besilik hayvan ithalatının üreticiye de tüketiciye de hiçbir yararı olmayacak. Üretici bu “ticaretten” sadece 137 lira kazanacak, fiyatların düşmesi ise zor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zorunlu olmadıkça besilik hayvan ve kırmızı et ithalatı yapılmayacağını söylemesine karşın Tarım ve Orman Bakanlığı 150 bin büyükbaş besilik hayvan ithalatına izin verdi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ithalatın piyasaya nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Türkiye’de 1.5 milyon ton et üretimi için yaklaşık 5.5 milyon sığır kesimi yapıldığına dikkat çeken Başevirgen, buna göre ithal edilecek 150 bin sığır yıllık sığır ihtiyacının ancak yüzde 2.7’sini karşılayacağını söyledi.
"LOBİLER İKNA ETTİ"
Türkiye’nin günlük 4 bin ton civarında sığır etine ihtiyacı olduğunu belirten Başevirgen, “İthal edilen miktar 2 haftalık tüketimimizi dahi karşılayamıyor” dedi.
“İthalat kime ne fayda sağlayacak” diye soran Başevirgen, “Hayvancılık sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, bürokratlar, siyasetçiler ve ithalat lobilerinin bu kararda parmağı olduğu ve cumhurbaşkanının ikna edildiği söyleniyor” dedi.
Başevirgen, üreticinin hiçbir kazancı olmayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Üretici, ölüm ve hastalıktan kaynaklı hiçbir verim kaybı yaşamadan bu ticareti gerçekleştirirse hayvan başına sadece 137 lira para kazanmış olacak. Değersizleşen paramızdan dolayı hayli maliyetli olacak bu ithalat, et fiyatlarını da düşürmeyecek. Aksine fiyatların daha da artmasına neden olacak. İktidara tavsiyemiz, hayvan ithalatına kapı açacaklarına üretim maliyetlerini düşürmeleri ve üreticiye ilave destekler vermeleri. Gerisi aldatmaca. Başka odaklara para kazandırma çabası.”
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