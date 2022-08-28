CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer hayvancılıkla uğraşan yurttaşları dinledi

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:45

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların problemlerini gündeme getirmeye devam ediyor. Gürer bu kez de, süt inekçiliği yapan aile ile görüştü. Yem fiyatlarındaki artışın küçük işletmelerde hayvancılığı zora soktuğunu ifade eden Gürer, besicilerin ve süt inekçiliği yapanların hayvanları kesime göndermek zorunda kaldıklarını köy gezilerinde yerinde gördüğünü söyledi.

Hayvancılığın geleceği için yetiştiricilere ayakta kalacak oranda destek verilmesi gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarının düşürülmesine yönelik düzenleme yapılmasının da şart olduğunu vurguladı.

YEM FİYATI SÜT FİYATINA DENK

Yem fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle zor şartlar altında hayvancılık yapıyor olduklarını söyleyen Burak Kipar, “Sütün litresi de yemin kilosu da 7 lira. Bu şartlarda nasıl para kazanacağız? Yonca balyasının tanesi 65-70 liraya çıktı. Yemin torbası 350 lira ki kilosu 7 liraya denk geliyor. Saman, yonca, arpa fiyatları da bir yıl öncesine göre 3-4 kat arttı” dedi.

"YETERLİ DESTEK ALAMIYORUZ"

Simental ve holstein cinsi inek beslediklerini ve her bir ineğin günlük 20-30 litre süt verdiğini belirten Burak Kipar, “İyi besleyebilsek, iyi yem verebilsek 40 litreye kadar süt alabiliriz ama iyi besleyemiyoruz. O nedenle hayvanları satmaya devam ediyoruz. Yeterli destek alamıyoruz. Bir buzağı desteği var, o da çok karışık, ne zaman verecekleri belli olmuyor. Son aşamadayız. Bu yıl da para kazanamaz isek bu işi bırakacağız” diye konuştu.

HAYVANCILIK YAPMAKTAN MUTLU DEĞİLİZ

Burak Kipar’ın eşi Neslihan Kipar ise hayvancılık yapıyor olmaktan mutlu olmadıklarını söyledi. Başta yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışın ciddi boyutlara ulaştığına değinen Neslihan Kipar, bu şartlarda ayakta durmanın zorluğuna dikkat çekti.

KÖYDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Sattıkları sütün karşılığında aldıkları yemin maliyetini karşılayamadıklarını kaydeden Neslihan Kipar, “O nedenle köyde yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımın da burada kalmasını istemiyorum. Hayvancılık tatmin etseydi köyde kalmaya devem ederdik” şeklinde konuştu.