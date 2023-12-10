BES'te kısmi ödeme dönemi! Şartlar belli oldu

SEDDK tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge" Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile katılımcıların, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını devredebilmesine ilişkin esas ve usuller belirlendi.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:45
BES'te kısmi ödeme dönemi! Şartlar belli oldu
Abone Ol google-news

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin, bireysel emeklilik sisteminde yer alan katılımcıların, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

SÖZLEŞMELER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Genelgede, katılımcının devlet katkısı hariç sözleşmelerinden kaynaklı alacağını, alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebileceği kaydedildi.

Alacağın devrine ilişkin tüm süreçlerin anlatıldığı genelgede, aktarıma konu olamayacak sözleşmeler ile ilgili bilgi verildi.

Genelgede, "Alacağın devrine konu olabilecek tutarın belirlenmesinde, şirketlerin kredi vadesi boyunca sözleşmedeki birikimden indirim yoluyla tahsil edebilecekleri kesinti gelirleri dikkate alınır. Bankanın devralmak üzere ileteceği tutar, alacağın devri fon değerinde ortaya çıkabilecek değer kayıpları ile sözleşmedeki birikimlerin mevcut emeklilik yatırım fonlarından, alacağın devri fonuna geçiş aşaması tamamlanana kadar fon birim fiyatında oluşabilecek farklılıkları telafi etmek üzere kredi tutarının yüzde 20 fazlasını aşamaz" ifadeleri yer aldı.

Toplam 8 maddenin yer aldığı genelge; "Amaç ve Kapsam", "Dayanak", "Tanımlar", "Alacağın Devri Süreci", Devredilebilecek Sözleşme ve Alacak Tutarı", "Alacağın Devrine İlişkin Diğer Hususlar", "Yürürlük" ve "Yürütme" bölümlerinden oluştu.


Bireysel emeklilik Bireysel emeklilik sistemi BES

İlgili Haberler

AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu: Emekli maaşlarına yansımayacak!

AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu: Emekli maaşlarına yansımayacak!
Ocak ayında emekli olacak memurlar dikkat! Uzmanı uyardı: 'Seyyanen zamlar emekli maaşlarına...'

Ocak ayında emekli olacak memurlar dikkat! Uzmanı uyardı: 'Seyyanen zamlar emekli maaşlarına...'
Emeklilerden MHP’li başkana tepki

Emeklilerden MHP’li başkana tepki

En Çok Okunan Haberler