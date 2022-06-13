BES'te yeni dönem: Hediye edilebilecek
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), düzenleme yaparak, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), hediye olarak verilebilmesine imkan tanıdı.
Bireysel emeklilikte hediye katkı payı dönemi başladı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, genelgeye yayımlanan işveren grup Emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi kapsamında kurulan sözleşmelerin dışındaki BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebilecek.
Böylece, BES’i olan kişilere, yakınları ya da başkaları hediye amaçlı katkı payı ödemesi yapabilecek.
Bunun için de emeklilik şirketleri, hediye sertifikaları hazırlayacak.
İNTERNET SİTESİNDEN VEYA MOBİL UYGULAMADAN ÖDEME YAPILABİLECEK
Yeni uygulama ile hediye amaçlı ek katkı payı ödemesi yapacak olanlar, emeklilik şirketinin internet sitesinden veya mobil uygulamada oluşturulan ödeme sayfasından ödeme yapabilecek. Emeklilik şirketi, hediye edenin talebi olması halinde elektronik veya basılı olarak üreteceği hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Emeklilik şirketi sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli talep edebilecek. Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile katılımcıya bilgilendirme yapılacak.
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